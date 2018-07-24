Limandan kaçan angus, kenti birbirine kattı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'da, İskenderun Limanı'na gelen gemiden indirilirken kaçan angus, kent merkezini birbirine kattı. Çarptığı bir çocuğu yaralayan, bazı araçlara da hasar veren angus, uyuşturucu iğne vurularak yakalandı.

İskenderun Limanı'nda gemiden indirilişi sırasında kaçan angus, ilçe merkezine girdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden kaçan angus, bazı araçlara zarar verirken, çarptığı bir çocuğu da hafif yaraladı. İhbar üzerine İskenderun Belediyesi ekipleri, angusun peşine düştü. Görevliler, ara sokakta sıkıştırdıkları angusa tüfekle defalarca uyuşturucu iğne attı. Önce sendeleyen, daha sonra yeniden kaçmaya başlayan angus tekrar ana caddeye çıktı. Kentin en işlek caddelerinden Şehit Pamir Caddesi'nde insanların ve araçların arasında koşmaya başlayan angus, bir otomobile de çarpıp, büyük çaplı zarar verdikten sonra bir kez daha uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı. Angus, görevliler tarafından iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak tekrar limana götürüldü.

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