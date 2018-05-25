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Limandan kaçan dana trafiği birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

İZMİR Limanı'na gelen gemiden indirilip kamyonlara nakledilirken kaçan dana, kent trafiğini birbirine kattı.

Limandan kaçan dana trafiği birbirine kattı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Limanı'na gelen gemiden indirilip kamyonlara nakledilirken kaçan dana, kent trafiğini birbirine kattı. Dana saatler süren çabalar sonucu yakalanabildi.
İzmir'de bu sabah, yurt dışından Alsancak Limanı'na gelen gemiden indirilip farklı illere götürülmek üzere kamyonlara nakledilen yüzlerce danadan biri kaçtı. Kent içi trafiğin en yoğun olduğu saatlerde limandan kaçıp, Meles Deltası üzerinden Altınyol'a çıkan dana, trafiği birbirine kattı. Limandaki görevlilerinin yakalamaya çalıştığı dana, Altınyol'da araçların arasından geçerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görevliler, saatler süren çabalar sonucu danayı yakaladı.

FOTOĞRAFLI

Limandan kaçan dana trafiği birbirine kattıLimandan kaçan dana trafiği birbirine kattıLimandan kaçan dana trafiği birbirine kattıLimandan kaçan dana trafiği birbirine kattı

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