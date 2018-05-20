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Limon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 19:58 | Son Güncelleme

ADANA'da narenciye bahçesinden limon çalan hırsızların kamyonetini kovalarken kaza yapan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru ağır yaralandı.

Limon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da narenciye bahçesinden limon çalan hırsızların kamyonetini kovalarken kaza yapan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli yunus ekibi narenciye bahçesinden limon hırsızlığı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçınca, kovalamaca yaşandı. Hızla giden kamyoneti takip eden polislerin bulunduğu motosiklet devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen polisler, ağır yaralandı. Kamyonetteki şüpheliler ise, narenciye bahçelerinin içindeki toprak yollara girerek izlerini kaybettirdi.
Yaralı polisler ise, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından kamyonetin plakasını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Limon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralıLimon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralıLimon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

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