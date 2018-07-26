HABER

Linçten kaçan sürücünün minibüsle çarptığı Suriyeli kadın öldü -2

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da tarlaya götürmek için anlaştığı işçilerin geç kaldığı için iddiaya göre, linç etmek istediği Abdulrezzak Diş, minibüsüyle kaçarken önüne çıkan Suriye uyruklu Siyte Ali'ye çarptı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da tarlaya götürmek için anlaştığı işçilerin geç kaldığı için iddiaya göre, linç etmek istediği Abdulrezzak Diş, minibüsüyle kaçarken önüne çıkan Suriye uyruklu Siyte Ali'ye çarptı. Kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya gitmek isteyen Suriyeli tarım işçileri, kendilerini araziye götürmeleri için anlaştıkları minibüs sürücüsü Abdulrezzak Diş ile geç geldiği gerekçesiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suriyeliler, sürücü Diş'i dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan grubun elinden kurtulan minibüs sürücüsü Diş, linç edilme korkusuyla, 01 RR 715 plakalı minibüsüne binerek kaçmak istedi. Abdulrezzak Diş, minibüsün önüne çıkarak kendisine engel olmaya çalışan Siyte Ali'ye çarptı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Siyte Ali'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücü Abdulrezzak Diş'i yakalayıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürüklediOtomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükledi
Otomobil takla attı: 5 yaralıOtomobil takla attı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş

Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.