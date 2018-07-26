Linçten kaçan sürücünün minibüsle çarptığı Suriyeli kadın öldü

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da tarlaya götürmek için anlaştığı işçilerin geç kaldığı için iddiaya göre, linç etmek istediği Abdulrezzak Diş, minibüsüyle kaçarken önüne çıkan Suriye uyruklu Siyte Ali'ye çarptı. Kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya gitmek isteyen Suriyeli tarım işçileri, kendilerini araziye götürmeleri için anlaştıkları minibüs sürücüsü Abdulrezzak Diş ile geç geldiği gerekçesiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suriyeliler, sürücü Diş'i dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan grubun elinden kurtulan minibüs sürücüsü Diş, linç edilme korkusuyla, 01 RR 715 plakalı minibüsüne binerek kaçmak istedi. Abdulrezzak Diş, minibüsün önüne çıkarak kendisine engel olmaya çalışan Siyte Ali'ye çarptı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Siyte Ali'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücü Abdulrezzak Diş'i yakalayıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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