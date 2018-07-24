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Linçten kurtarılan taciz zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Emre K.

Linçten kurtarılan taciz zanlısı tutuklandı

Erhan GÖĞEM / ANKARA ,(DHA)- KIRIKKALE'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Emre K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kent merkezindeki bir parkta M.E:'yi taciz ettiği iddia edilen Emre K., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen
Emre K.'yi linç edilmekten güvenlik görevlileri kurtardı. Polisler tarafından gözaltına alınan Emre K. emniyetteki ifadesinde kadına tacizde bulunmadığını sadece su istemek için yanına gittiğini söyledi. Kadının su istediği sırada bağırmaya başladığını savunan Emre K., kötü niyetinin olmadığını ifade etti.
Bir alışveriş merkezinde çalıştığı öğrenilen Emre K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Keskin F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Linçten kurtarılan taciz zanlısı tutuklandı

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