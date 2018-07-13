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Lise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, lise müdürü Ayhan Kökmen'in (47) vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenci İ.P. (16) ile arkadaşı U.Y.

Lise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısında

Taylan YILDIRIM- Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, lise müdürü Ayhan Kökmen'in (47) vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenci İ.P. (16) ile arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayrıca iki öğrencinin de 'yardım ve yataklık etmek' suçundan yargılandığı davada, toplam 5 sanıktan 4'ünün yaşının küçük olmasından dolayı mahkeme heyeti yargılamayı basına ve izleyicilere kapalı yapma kararı aldı. Duruşma öncesinde açıklama yapan öldürülen müdürün eşi Ayşe Ümmü Kökmen, "Adalete güveniyorum. Adalet yerini bulacak inşallah" dedi.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde, üç yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen iki av tüfeği fişeğinden birisinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu fişek, okul müdürünün sırtını delip geçti. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı.
Tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ile U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci hakkında da yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı.
İddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Azmettiricilikle suçlanan B.Y.'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları aldıkları belirtilen İ.P. ve U.Y.'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Ne olacak size ben arkanızdayım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun, öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği öğrenildi. B.Y.'nin yine oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği müdüre, "Benim oğlum yanlış yapmaz, ne yapmışsa doğru yapmıştır, ben oğlumla gurur duyuyorum. Silahla tehdit şeklinde bir olay yok. Silah da yok, tüfek de yok" dediği ifade edildi.
Olaydan sonra yapılan testte sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı da belirtildi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, diğer öğrenciler C.A. ve Y.O. ise yardım ve yataklık suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan 4'ünün yaşının küçük olmasından dolayı mahkeme heyeti yargılamayı basına ve izleyicilere kapalı yapma kararı aldı.
'ADALETE GÜVENİYORUM'
Bu arada duruşma öncesinde, öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen, açıklama yaptı. Ayşe Ümmü Kökmen, "Adalete güveniyorum. Adalet yerini bulacak inşallah" dedi. Müdürün meslektaşları adına açıklamayı yapan öğretmen Mahmut Altay da, "Bu cennet ülkede cinnet toplumuna doğru gitmek hepimizi düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Onun için bu önemli günde biz de 'Eğitimciye şiddete dur de' diye hep bir ağızdan haykırıyoruz. Gençliğimiz için biran evvel tedbirler alınmalıdır. Ayhan Kökmen davasının tüm yönleriyle araştırılıp sonuçlandırılması konusunda yüce Türk adaletine güveniyoruz" diye konuştu.

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Lise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısındaLise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısındaLise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısındaLise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısında

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