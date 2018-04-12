Lise öğrencilerinden emniyet müdürüne pasta sürprizi

Muş’un Malazgirt ilçesi Süphan Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğrencileri, "10 Nisan Polis Haftası" dolayısıyla hazırladıkları polis logolu pasta ile birlikte ilçede görev yapan polisleri ziyaret ettiler.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü çerçevesi içerisinde "10 Nisan Polis Haftası" dolayısıyla Süphan Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğrencileri, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. Malazgirt İçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler için hazırladıkları polis logolu pasta ile birlikte yapılan ziyareti çok beğendiğini belirten Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, 23 yıllık polislik hayatının en güzel günü yaşattıklarını söyledi. Okul idaresi ve öğrencilerin kendilerine çok güzel bir sürpriz hazırladıklarını ifade eden Azap, "Polis logolu pasta çok anlamlı olmuş. Yıllarda vatanı ve milletinin huzuru için canını seve seve veren polis teşkilatımızın 173. yılı kutlama etkinliği hazırlayan okul idaremiz ve öğrencilerimiz bizleri çok duygulandırdı. Ben 23 yıldır bu kutsal polislik mesleğini icra ediyorum. Bugün burada çok duygulandım. Çünkü yıllarca terörün gölgesinde kalmış ilçemizde bugün geldiğimiz durum beni çok duygulandırdı. Çok şükür artık askeriyle polisiyle tüm vatandaşlar barış ve huzur içerisinde yaşamakta. Buda bizleri çok mutlu ediyor. Allah devletimizi ve milletimizi korusun” dedi.

Polis Teşkilatının 173. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısı ile kutlama etkinliği programı düzenleyen okul idaresi, "Fedakâr ve cefakâr polislerimizi unutmamız mümkün değildi. Bizlerde okul idaresi olarak böyle bir sürpriz kutlama etkinliği yapmak istedik. Allah, bizim için canını seve seve veren polisimizi, askerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dediler.

Daha sonra okul bahçesine gelen emniyet birimlerinde görev yapan personel ile öğrencilerin birlikte hatıra fotoğrafı çekmesi ile kutlama programı sona erdi.