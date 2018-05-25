Lise öğrencisi bıçaklı kavgada öldü

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi Ali Ekber Yurtseven (17) yaşamını yitirdi, 2 liseli de yaralandı.
Olay, 14 Kasım Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Caddede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 10'uncu sınıf öğrencisi Ali Ekber Yurtseven kalbinden, 2 lise öğrencisi de vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yurtseven tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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