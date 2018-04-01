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Lise öğrencisi çoban kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kayalıklardan düşen 18 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Sugözü mesire alanı yakınlarında küçükbaş hayvan otlatmaya giden Okan Taş (18), çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kayalıklardan düşen 18 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sugözü mesire alanı yakınlarında küçükbaş hayvan otlatmaya giden Okan Taş (18), çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre yüksekliğinde olan kayalıklardan düşen Taş, burada hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından genç çobanın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Okan Taş’ın lise son sınıf öğrencisi olduğu hasta sonları babasına yardım amaçlı küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdüğü öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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