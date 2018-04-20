Lise öğrencisi Emircan Açıkgöz’ün katil zanlıları yakalandı

Esenyurt’ta bir siteye düzenlenen operasyonda yakalanan 4 oto hırsızından 3’ünün, geçtiğimiz yıl Küçükçekmece’de iki grubun silahlı çatışması sonrası kurşunların hedefi olup ölen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz’ün öldürülmesiyle ilgili de arandıkları belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üzerine sahte plaka takılı olan bir cipi takibe aldı. Ekipler, cipin Esenyurt’ta bulunan bir siteye girdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonunda cipte bulunan şahısların sitede bir dairede kaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonunda Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sabaha karşı daireye operasyon düzenledi. Baskın sırasında içeride bulunan Rıdvan E. (28), Alican Ş. (21), Serkan K. (18) ve Sami A. (18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise dolabın altına saklanmış seri numaraları silinmiş 3 tabanca, sahte plakalar ve çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ele geçirildi. Sahte plaka takılı aracın ise 22 Mart 2018 tarihinde Kartaltepe’den Serdar Ö. adlı kişinin evinde meydana gelen hırsızlığın ardından çalındığı tespit edildi.
Şüphelilerin cinayetten arandıkları tespit edildi
Sorgulanmak üzere Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Rıdvan E., Alican Ş. ve Serkan K.’nın Küçükçekmece’de 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz’ün öldürülmesiyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arandığı öğrenildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerinin ardından tutuklanan şahısların, cezaevinde savcılık tarafından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
Operasyon anı kamerada
Sitedeki daireye düzenlenen operasyon ise saniye saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin kapıyı açmaya çalıştığı ve içeride bulunan şahısları kelepçeleyerek yere yatırdıkları görülüyor. Daha sonra da evde arama yaptıkları ve aramada ele geçirilenlerin sergilendiği görülüyor.
Cinayetin geçmişi
Küçükçekmece’de geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Demiroklar-Erenler adlı iki grup arasında halı saha maçının ardından silahlı çatışma çıkmış ve yoldan geçmekte olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz 7 yerinden vurularak ölmüştü. Olaydan sonra polis ekipleri bugüne kadar 10 kişiyi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.
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