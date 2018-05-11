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Lise öğrencisi evinde av tüfeği ile intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, lise öğrencisi Abdullah A.

Lise öğrencisi evinde av tüfeği ile intihar etti

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, lise öğrencisi Abdullah A. (19), evde bulunan av tüfeği ile intihar etti.
Derik'e yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kovalı Mahallesi, Tepecik mezrasında oturan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Abdullah A., saat 11.30 sıralarında 4 sınıf arkadaşına, cep telefonundan 'Kardeşim yolun açık olsun, hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Hayatınızda mutlu olursun inşallah' mesajı gönderdi. Evde yalnız olan Abdullah A., odasının kapısını da kilitledi. Arkadaşları, telefonla aradıkları Abdullah A.'nın cevap vermemesi üzerine bu kez ailesini arayarak durumu anlattı. Yakınları, pencereden baktıklarında Abdullah A.'nın av tüfeğini aldığını görünce önce öğrenciyi ikna etmeye çalıştı. Abdullah A.'yı ikna edemeyen yakınları, evin kapısına yönelirken içeriden patlama sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeri giren yakınları, Abdullah A.'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Abdullah A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdullah A.'ın cenazesi Derik Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi toprağa verilmek üzere Tepecik Mezrası'na götürüldü. Abdullah A.'nın cezanesi hastaneden çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçirdi.
Abdullah A.'ın ölmeden önce cep telefonu ile mesaj çektiği 4 arkadaşından biri olan Mazlum Aydın, "Çok duygusal bir arkadaşımızdı. 5 günden beri okula gelmiyordu. İntihar öncesi bize mesaj çekerek helallik istedi. Sonra biz aradık onu ama cevap vermedi. Ailesini aradık ama her şey için geç kalmıştık. Çok üzgünüz" dedi.

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Lise öğrencisi evinde av tüfeği ile intihar ettiLise öğrencisi evinde av tüfeği ile intihar etti

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