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Lise öğrencisi genç kız, uyuşturucudan öldü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, anne ve babası boşandığı için yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, anne ve babası boşandığı için yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B. (18), oturduğu dairede yaşamını yitirdi. Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1341 Sokak'taki olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre annesi ve babası boşandığı için 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yine ailesinin desteğiyle yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B., dün akşam saatlerinde okul arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Burada bir süre eğlenen genç kız, eve gelip uyudu. Bugün öğleden sonra ise okuldan iki erkek arkadaşı E.B.'yi arayarak dışarda buluşma teklifi yaptı. Ancak E.B. arkadaşlarını eve davet etti.

İÇKİ İÇTİ, UYUŞTURUCU KULLANDI

Akşam saatlerinde gelen arkadaşlarıyla müzik dinleyip eğlenen genç kız, iddiaya göre içki içip uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, müdahale ettikleri E.B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin de incelemesinden sonra E.B.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Polis, olay anında E.B.'nin yanında bununan iki erkek arkadaşını gözaltına aldı.

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