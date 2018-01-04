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Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, lise öğrencisi Y.B., (17) kendisini kantinde uyaran öğretmeni M.U.’ya (53) yumruklu saldırıda bulundu. Disipline sevk edilen öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Y.B., iddiaya göre kendisini okul kantinindeki davranışı nedeniyle uyaran atölye öğretmeni M.U. ile tartıştı. Tartışma sırasında öğretmenine yumruklar atmaya başlayan Y.B.’yi araya girenler güçlükle sakinleştirdi. Yüzünde kanama meydana gelen öğretmen M.U., durumu okul idaresine bildirip, polise şikayetçi olmadı. Okul yönetimi de öğretmenini darp eden Y.B., hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, olayın üzücü olduğunu belirterek, "Öğrenci Y.B., kul disiplin işleri başkanlığına havale edildi. Konuyla ilgili öğretmen ve öğrenciden ifadeler alınacak. Disiplin kurulundan çıkacak karar doğrultusunda gereğini yapacağız. Okul içerisinde öğrenciye yakışmayan bir davranış. Kesinlikle hoş bir şey değil. Konunun takipçisi olacağız, gerekeni yapacağız" dedi.

DHA

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Tekirdağ Malkara liseli liseli şiddet

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
öğretmene şiddete devam.Sıkıntı yok ancak tersi bir durum olunca tüm medya bakanlık ayakta soruşturma ihraç.Ne güzel be
Kesinlikle polise şikayet edilmeli,bu durum okul disiplin kurulunun çözebileceği basit bir disiplinsizlik değil.Okuldan uzaklaştırsan ne olacak naşka bir okulda başka görevlilerin başına bela olmaya devam edecek.Kanuni yaptırımlar uygulanmalı
vay öğretmenim vay.. ne hallere düştün sen. garibim şikayetçi bile olmamış.
öğretmen şiddetinin hiçbir şeklini tasvip etmiyorum. ama bakın bu haber sosyal medyada öğrencisini döven öğretmen kadar yer alacak mı? anne baba çalışıyor çocuğuna zaman ayirmiyor ve bu çocuk terbiyeyi nereden alacak, alamiyor tabiki. gidip okulda diğer öğrenilerin eğitim hakkını gasp ediyor. öğretmen uyarıyor binbir terbiyesizlik, öğretmen disipline sevk ediyor, kınama-3,5 gün okuldan uzaklaştirma kararı aliyor hoop tekrar okulda. aile okula çağırılıyor işimden izin alamadim diye gelmiyor. öğretmeni öğrencinin altina alan bu sistemle eğitimin içi boşaltılıyor. öğretmenlerimize değer verelim.
Bir öğretmen arkadaşımın başına geldi Öğrenci sigara içiyor uyarınca saldırıyor öğretmene sonuç ne mi okul değiştirme ama daha cezası kesilmeden öğrenci başka bir istediği okula kendi gitti sonuçta her ay öğrencinin başka okula nakil hakkı var artık. Milli eğitim rezil durumda veliler çocuklarına sahip çıkmalı yoksa ellerinden kayar gider önceden aile bişey yapamazdı aman hocam şu çocuğa mukayet olun derlerdi öğretmen çocukla konuşunca dinlerdi çekinirdi saygı duyardı. Şimdi o da yok aileler çaresiz kalınca yakında polisi aramaya başlar artık!!!!!
TOPLUM ÇILDIRDI ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN
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