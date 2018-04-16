Lise öğrencisi kız, okulun 3. katından aşağıya atladı

Zonguldak’ta bir lisede öğrenim gören 15 yaşındaki kız öğrenci okulun 3. katından atladı. Ağır yaralanan liseli, hastaneye kaldırıldı.
İddialara göre olay Kozlu ilçesindeki bir lisede meydana geldi. 10. sınıfta gören 15 yaşındaki G.E., okulun 3. katından aşağıya atladı. Diğer öğrencilerin tutmaya çalıştığı talihsiz kız ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen G.E., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan öğrencinin atlamadan önce not bıraktığı öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve asayiş ekipleri bina içerisinde ve bahçede incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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