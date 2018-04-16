HABER

Lise öğrencisi kız, okulun 3. katından aşağıya atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir lisede öğrenim gören 15 yaşındaki kız öğrenci okulun 3.

Lise öğrencisi kız, okulun 3. katından aşağıya atladı

Zonguldak’ta bir lisede öğrenim gören 15 yaşındaki kız öğrenci okulun 3. katından atladı. Ağır yaralanan liseli, hastaneye kaldırıldı.
İddialara göre olay Kozlu ilçesindeki bir lisede meydana geldi. 10. sınıfta gören 15 yaşındaki G.E., okulun 3. katından aşağıya atladı. Diğer öğrencilerin tutmaya çalıştığı talihsiz kız ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen G.E., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan öğrencinin atlamadan önce not bıraktığı öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve asayiş ekipleri bina içerisinde ve bahçede incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldıABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.