Lise öğrencisi, okulda 3'üncü kattan atlayarak intihar etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise ikinci sınıf öğrencisi Demircan Ş. (17), okulunun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tepecik semtindeki 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Demircan Ş., ders saatinde okulunun 3'üncü katındaki boş bir sınıfın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Demircan Ş., öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demircan Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olağanüstü durumlarda psikolojik destek sağlamakla görevli olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı krize müdahale ekipleri okulda çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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