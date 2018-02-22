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Lise öğrencisine kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 12:50 | Son Güncelleme

Konya'da sağlık memuru F.K. (24) hakkında, geçen yıl sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş olduğu lise öğrencisi B.D.'ye (17) tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. F.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden B.D., F.K. ile evlenme vaadiyle yeniden bir araya geldiklerini ancak 10 ay sonra kendisinden ayrıldığını söyledi.

Lise öğrencisine kabusu yaşattı

LİSE son sınıf öğrencisi B.D. (17) geçen yıl sosyal medya üzerinden sağlık memuru F.K. (24) ile tanışıp arkadaş oldu. F.K., B.D.’yi yemek yeme bahanesiyle yalnız yaşadığı evine götürdü, iddiaya göre burada tecavüz etti.

Yaklaşık 1.5 ay sonra B.D. ile buluşan F.K. iddiaya göre, "Seninle evleneceğim. Bana güvenebilirsin. Seni bırakmayacağım” deyince ikili yeniden bir araya geldi. F.K. zaman zaman kız çocuğunu dövüp cinsel ilişkiye zorladı.

AYRILINCA ŞİKÂYETÇİ OLDU

10 ay süren ilişkinin ardından F.K., B.D.ye "Ben bu sorumluluğu alamam. Bu yanlışı yapmak bana yakışmadı. Bu bana ağır geldi” dedi, B.D.'den ayrılacağını söyledi.

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten B.D., 2 Şubat günü cumhuriyet başsavcılığına giderek ’cinsel istismar, yaralama ve tehdit’ suçlarından F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine F.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Liseli kıza korkunç şantaj!Liseli kıza korkunç şantaj!

B.D. ”F.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Sağlık sektöründeydi. Sosyal medyadan tanışıp önce arkadaş, daha sonra sevgili olduk. Geçen sene yemek için onun evine gittik. İtiraz etmeme rağmen zorla ilişkiye girdi. 'Seninle evleneceğim, seni hiç bırakmayacağım' diyordu. Aileme söyleyemedim. Daha sonraki süreçte bazen döverek benimle ilişkiye giriyordu. En son olarak yaptıklarından pişman olduğunu, bunun kendisine yakışmadığını, bu sorumluluğu alamadığını söyleyip benden ayrıldı.”

GELİNLİK BİLE DENEDİM

Kendisini evleneceklerine inandırdığını, hatta gelinlik bile deneğini belirten B.D., ”Ona inanmak zorundaydım. Gelinlik bile denedim. Toparlanmakta güçlük çektim" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya tecavüz

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
beraber gitmişler birlikte olmuşlar sonra evlenmekten vazgeçince bana tecavüz etti de ve milletin hayatını karartın. Hayır, tüm tacizcilerin ve tecavüzcü köpeklerin Allah belasını versin asla savunmam lakin gönüllü olan bir durumu da sonra da milletin aleyhine kullanmayın arkadaş. gerçekten tecavüz varsa en ağır cezayı alsın ama iftira ise iftirayı atanlar en ağır şekilde ceza alsın
17 Yaşında kız. geç kaldın evlenmeye ! korktun evde kalıcan diye herhalde ? haklısın 13-14 yaşında evlenenlere göre senin yaşın geçmiş! sen de haklısın !
YAZIK..SAADECE YAZIK...O BEKAR EVİNE GİDERKEN BİR ÇOK ŞEYİ GÖZE ALMIŞIN DEMEKTİR...
Az önce başka bi haberdede aynı olaylar vardı..ulan biri sana tecavüz ediyor..sonra tamam belki bi anlık cahilliğiyle sana sahip oldu..seninle evlenmek isteyerek utancını affettirmek istediğini kabul edelimde adam sana hala daha zorla ilişkiye giriyorsa ne evlenmesi ne kandırılması..kusura bakmayın kızlar çoğunuz hakkettiğiniz gibi yaşıyorsunuz..ulan sokağa çıkıyorum sözde aşık çiftler sağda solda kıyıda köşede yiyişip duruyor..geçen gün babamla yolda yürüyorum saat gece 10 olmuş çalıların arasında en fazla yaşları 17 veya 18 olan kızla erkek yiyişiyordu..babamla önlerinden geçmeye utandım..
Neredeyse her haberde olduğu gibi. Haberin başlığına bak habere bak. Editörler lise öğrencilerinden oluşuyor sanırım.
Ortada tecavüz falan yok. Kadın vermiş vermiş çocuk da belki art niyetli olarak nolur nolmaz diye reşit olana kadar idare etmiş. Sonra hadi herkes yoluna denilince kadın arıza çıkartmış. Alan razı satan razı senin bedenin senin kararın.
saçma sapan yorum yapan arkadaş akıllı ol senin kızkardeşine bacına bunlar yapılsa ,evlencem diye kandırılsa böle komikleşmeyemi çalışcan , abazalık ayrı bir şey sapkınlıkta bunun partisi kimliği çeşidi olmaz benim sapığım senin sapığın muhabbetimi olcak?kız oğlan kızı becerirsen bedelini ödersin bu kadar çokmu kurnazın kızlığını boz zevkini al ben vazgeçtim, yazık diilmi kızlara seviyolar aşık oluyolar evlilik hayali kuruyolar ;güveniyolar ,bumu olmalı bedeli ?kızı tahrik edip elde etmek çokmu zor ? adamlıkmı bu?seven adam kız arkadaşına bunu yapmaz bizim delikanlılığımız budur !
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