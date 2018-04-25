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Lise öğrencisini dövüp, gasbeden 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

İZMİT'te, lise öğrencisini darbettikten sonra üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı gasbeden 2 kişi yakalandı.

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, lise öğrencisini darbettikten sonra üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı gasbeden 2 kişi yakalandı.

Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 kişi, akşam saatlerinde üst geçitte karşılaştıkları lise öğrencisini darbedetti. Saldırganlar, gencin üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı da gasbedip, kaçtı. Lise öğrencisinin ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin kimliğini tespit etti. R.K. (19) ve M.K. (17) yakalanıp, gözaltına alındı. R.K. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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