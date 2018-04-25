Lise öğrencisini dövüp, gasbeden 2 kişi yakalandı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, lise öğrencisini darbettikten sonra üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı gasbeden 2 kişi yakalandı.
Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 kişi, akşam saatlerinde üst geçitte karşılaştıkları lise öğrencisini darbedetti. Saldırganlar, gencin üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı da gasbedip, kaçtı. Lise öğrencisinin ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin kimliğini tespit etti. R.K. (19) ve M.K. (17) yakalanıp, gözaltına alındı. R.K. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!
Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum