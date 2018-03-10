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Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Antalya’da, anne ve babası boşandığı için yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B. (18), oturduğu dairede yaşamını yitirdi. Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1341 Sokak’taki olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre annesi ve babası boşandığı için 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yine ailesinin desteğiyle yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B., dün akşam saatlerinde okul arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti.

Burada bir süre eğlenen genç kız, eve gelip uyudu. Bugün öğleden sonra ise okuldan iki erkek arkadaşı E.B.’yi arayarak dışarıda buluşma teklifi yaptı. Ancak E.B. arkadaşlarını eve davet etti.

"İÇKİ İÇTİ, UYUŞTURUCU KULLANDI"

Akşam saatlerinde gelen arkadaşlarıyla müzik dinleyip eğlenen genç kız, iddiaya göre içki içip uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, müdahale ettikleri E.B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin de incelemesinden sonra E.B.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi. Polis, olay anında E.B.’nin yanında bununan iki erkek arkadaşını gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci lise esrarengiz ölüm

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iğrenç ötesi yorumlar yapmayın. kendi evladınızı düşünün. boşandınız. cocugunuzn psikolojisi darmadağın olursa. saçma sapan arkadaşlıklar kurabiliyor. hatalar yapabiliyor. ben de boşanmış bir ailenin cocuguyum. 10 sene yalnız yaşadım. hatalar yaptım. sonra bir öğretmenim tuttu elimden adam etti beni. böyle kişileri hor görmek yerine ellerinden tutun yardım edin insanlık namına.
gencecik çocuk daha Allah rahmet eylesin, anne ve babası kendi dertlerinden çocuğu unutmuş Allah onlara akıl fikir versin,
yuksek doz ve kome veya kalp krizi kac yasinda olduğuna bakmiyor aninda götürüyor. yani suc bu kizda degil oyle anne baba olmaz olsun. sadece para ver , sevgi yok ilgi yok sonuc iste bu
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