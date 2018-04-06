Lise öğrencisinin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Öztürk (20) idaresindeki 67 TN 699 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araçta bulunan Fatma Öztürk, Selcan Yağcılar ve Kemal Bulgan çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Fatma Öztük Kocaeli Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Öztürk, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Açıköğretim Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Öztürk’ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bolu’nun Gerede ilçesine gönderildi.