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Lisede kız öğrenci, 3'üncü kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise öğrencisi G.E.

Lisede kız öğrenci, 3'üncü kattan atladı

Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise öğrencisi G.E. (15), okulun 3'üncü katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan G.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında ilçedeki bir lisede meydana geldi. Sabah okula giden G.E., 5 katlı okulun 3'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Diğer öğrencilerin bağırması üzerine bahçeye çıkan öğretmenler G.E.'yi baygın halde kanlar içersinde yerde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, G.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. G.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca G.E.'nin atlamadan önce not bıraktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Lisede kız öğrenci, 3'üncü kattan atladı

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