Liseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu (2)

HELİKOPTERLE ARANIYOR
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Atakan Biber’i arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter havadan, tekneler ise denizde yüzeyi tarayarak arama çalışması yürütüyor. 6 kişilik ekipte dalış gerçekleştirdiği denizde kayıp Atakan’ı arıyor. Kıyıda toplanan kalabalık ise arama çalışmalarını izliyor.
Oğlunun denizde kaybolduğu haberini alan anne Nurdan ile baba Ahmet Biber sahile geldi. Acı haberle yıkılan gözü yaşlı aile kıyıda oğullarından gelecek haberi beklemeye başladı. Ağabeyi polis memuru olan Atakan Biber’in kendisinin de polis olmak istediği öğrenildi.
Atakan Biber’in dedesi Muhammet Biber de torununun denize gittiğinden haberleri olmadığını belirterek “Ailesinden gizli gelmiş. Denizde kaybolduğunu öğrendik. Çok üzgünüz” dedi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum