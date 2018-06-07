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Liseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

Liseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu

İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Doğum gününde kaybolan Atakan'ı bulmak için denizde arama çalışması başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Vakfıkebir ilçesi sahilinde meydana geldi. Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biber, arkadaşları ile serinlemek için denize girdi. Atakan, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, denizde kaybolan Atakan Biber için arama çalışması başlattı. Kıyıda toplanan vatandaşlar da arama çalışmalarını izledi.
Liseden bu yıl mezun olmaya hazırlanan ve üniversite hayali kuran Atakan Biber'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Arkadaşları ile doğum günü kutlaması için sahile gittiği öğrenilen Atakan'ın bu sırada denize girdiği belirtildi.

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Liseli Atakan, doğum gününde denizde kaybolduLiseli Atakan, doğum gününde denizde kaybolduLiseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu

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