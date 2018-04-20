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Liseli cinayetinin şüphelileri otomobil hırsızlığından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da otomobil hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 kişinin Küçükçekmece'de iki grubun silahlı çatışması sırasında ortada kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün öldürülmesiyle ilgili arandığı belirlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'da otomobil hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 kişinin Küçükçekmece'de iki grubun silahlı çatışması sırasında ortada kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün öldürülmesiyle ilgili arandığı belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı cinayetle ilgili daha önceden 10 kişi tutuklanmıştı. REZİDANSA OPERASYON YAPILDI Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler üzerine sahte plaka takılan bir cipi takibe aldı. Cipin Esenyurt'ta bulunan bir rezidansa girdiğinin tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu cipte bulunanların site içinde kaldığı daire tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sabaha karşı daireye yapılan baskında içerde bulunan Rıdvan E.(28), Alican Ş.(21), Serkan K.(18) ile Sami A.(18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada dolabın altına saklanmış seri numaraları silinmiş 3 tabanca ile sahte plakalar, çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ele geçirildi. Sahte plaka takılı aracın ise 22 Mart 2018 tarihinde Kartaltepe'den Serdar Ö. adlı kişinin evinde meydana gelen hırsızlığın ardından çalındığı tespit edildi. LİSELİ CİNAYETİ NEDENİYLE ARANDIKLARI TESPİT EDİLDİ Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Rıdvan E., Alican Ş. ve Serkan K.'nin Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün öldürülmesiyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arandığı öğrenildi. Şüphelilerin yaptıkları oto hırsızlığı ve ruhsatsız silahlarla ilgili çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi. Savcılığın cinayetle ilgili şüphelilerin cezaevinden ifadelerini alacağı öğrenildi. ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALMIŞTI Küçükçekmece'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında Demiroklar-Erenler adlı iki grup arasında halı saha maçının ardından çıkan ve yaklaşık 10 dakika süren silahlı çatışma olayında yoldan geçmekte olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz 7 yerinden vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra harekete geçen polis yaptığı soruşturmada bugüne kadar 10 kişiyi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

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