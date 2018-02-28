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Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 13:27 | Son Güncelleme

Çanakkale'de bir lise öğrencisinin sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını paylaşan iki kişiden biri tutuklandı.

Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!

Çanakkale'de lise öğrencisi G.A.'nın (16), kendisine cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada çıplak fotoğrafını paylaştıkları iddiasıyla şikayetçi olduğu S.Ş. (20) tutuklandı, İ.Ö. (20) serbest bırakıldı.

Bayramiç ilçesindeki lisede 10'uncu sınıf öğrencisi G.A., okul dışından arkadaşlık yaptığı İ.Ö. ve S.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu. G.A., İ.Ö. ve S.Ş.'nin çıplak fotoğraflarını da sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'a koyduklarını öne sürdü.

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Savcılığın talimatı üzerine İ.Ö. ve S.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunda, İ.Ö. ve S.Ş. üzerlerine atılı suçları kabul etmedi. İki şüpheli, savcılıkta ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bayramiç Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli S.Ş. tutuklandı, İ.Ö. ise denetimli serbestlikle bırakıldı.

Instagram'daki fotoğrafı yüzünden tutuklandıInstagram'daki fotoğrafı yüzünden tutuklandı

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı kararıyla, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen G.A.'nın, eğitimine başka bir yerde devam edeceği belirtildi. (DHA)

Çıplak resimli şantaja tutuklamaÇıplak resimli şantaja tutuklama
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instagram Çanakkale

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yakalanınca istismar.Her türlü fingirde,kırmadığın ceviz kalmasın.Yakalanınca çocuk olduğunu hatırlayıp saf rahibe ayağına yat.Haber diye şu pis insanların pisliklerini okumaktan da bıktık.Kendi pisliklerinde boğulsunlar biz bilmek istemiyoruz.
@kuzgun.07 sanane ulan dallama sanane kimsenin özel hayatını yayamaz kimse . sanamı kaldı milletin kırdığı ceviz madem bilmek istemiyon okuma cahil
Zamane kızları pek hızlı.Eğer o fotoğraf olayı olmasa mevzu hiç ortaya çıkmazdı
Ulan ne arıyor bu kızların resimleri bu heriflerde kaşar kaşarsa erkek napsın bu kızlara müebbet vereceksin erkeklere her türlü oyunları yapıyorlar.
tamam çocukda çıplak poz veren çocuk daha ne haltlar yemiştir. Allah bilir. çocuk esirgemeye gittiği iyi olmuş. ailesi sahip çıkmamış belki onlar sahip çıkar. gerçi eşeğe altın semer vurmuşlar semer altım olmaya devam etmiş... .!
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