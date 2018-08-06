Liseli gencin çamaşır makinesine kaptırdığı sol eli koptu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, okulunu ziyarete giden Kazım Çağlayan'ın (15), okul personeline yardım etmek isterken çamaşır makinesinin tamburuna elini kaptırdı. Çağlayan'ın sol eli, bileğinden koptu.
Olay saat 18.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrencisi olduğu Av. Kemal Akça Turizm Uygulama ve Otelcilik Meslek Lisesi'ni ziyarete giden Kazım Çağlayan, okul personeline yardım etmek için çamaşırhaneye indi. Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Çağlayan'ın sol eli bilekten koptu. Okul görevlilerinin yardımıyla çıkarılan Çağlayan ve kopan eli, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çağlayan, ilk müdahalesinin ardından kopan elin dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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