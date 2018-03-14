Liseli gençlerin bonzai partisi hastanede bitti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde okudukları liseye yakın bir arazide bulunan boş bir konteyner içerisinde bonzai maddesi kullanan 9’uncu sınıf lise öğrencisi üç genç sokak ortasında baygınlık geçirdi. Çevredekilerin yardımına koştuğu gençler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9023’üncü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bonzai maddesi kullanan Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf lise öğrencisi üç genç, okula yakın bir arazide bulunan boş konteynerda bonzai maddesi kullandı. Maddeyi kullanan üç genç, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlarca durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar uyuşturucu kullanan T.K. (16), G.Ö. (16) ve E.A. (16) isimli üç genç sokak ortasında herkesin içerisinde yerde dakikalarca kıvrandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kriz geçiren gençler ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri üç gencin okuduğu Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde çalışma yaptı. Öğrencilerin okula yakın bir arazide bulunan boş konteynerda bonzai aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmada okula 50 metre kadar uzaklıkta hurda kamyonların arasında bulunan boş konteynerın uyuşturucu yuvası olduğu tespit edildi. Konteynerda çok sayıda alkol şişesi ve uyuşturucu alırken kullanılan pet şişeler bulundu. Okulun hemen yanında özel işletme bahçesinde bulunan ve uyuşturucu yuvasına dönen yerin tespit edilememesi büyük tepki topladı.