HABER

Liseli Gülcan, terk edilince intihar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

ADANA’da Seyhan Baraj Gölü’nde cesedi bulunan lise öğrencisi Gülcan K.'nin (16), erkek arkadaşı Y.A.

Liseli Gülcan, terk edilince intihar etmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Seyhan Baraj Gölü’nde cesedi bulunan lise öğrencisi Gülcan K.'nin (16), erkek arkadaşı Y.A. (17) tarafından terk edilince bunalıma girip, intihar ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından ifadesi alınan Y.A.'nın, “9 aydır akadaştık, ayrılmak istediğimi söyledim. 'Sana olan aşkımı ispatlamak için canına kıyarım' dedi. Numara yaptığını sandım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.
Olay, pazartesi günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Yürüyüş yapanlar, suda ceset görünce polisi aradı. Olay yerine polis, sudan çıkarılan cesedin, İbn-i Sina Kız Sağlık Meslek Lisesi 11’nci sınıf öğrencisi Gülcan K.'ye ait olduğu tespit etti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan genç kızın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülcan K.'nin cep telefonundaki görüşmeleri incelemeye aldı. Genç kızın son olarak Y.A. ile görüştüğü saptayan polis, 12’nci sınıf öğrencisi Y.A.’nın ifadesine başvurdu. Gülcan K. ile 9 aydır arkadaş olduklarını anlatan Y.A., "2 gün önce ayrılmak isteğimi söyledim, kendisine mesaj attım. Olayın olduğu gün bana, 'Sana olan aşkımı kanıtlamak için canıma kıyarım' diye mesaj attı. Beni kazanmak için numara yaptığını düşündüm, intihar edeceğine hiç ihtimal vermedim. Çok üzgünüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Liseli Gülcan, terk edilince intihar etmişLiseli Gülcan, terk edilince intihar etmişLiseli Gülcan, terk edilince intihar etmişLiseli Gülcan, terk edilince intihar etmiş

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporuSon dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.