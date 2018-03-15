HABER

Liseli kıza cinsel istismarla suçlanan 3 şüpheli serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, lise öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, lise öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kırsal Esençay Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi M.K.'ya (15), yaklaşık 6 ay önce 4 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı suçlaması üzerine Karacasu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olay hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İ.G. (23), belediyede taşeron işçi olarak çalışan M.O. (30) ve A.K. (21), savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Aranan diğer şüpheli M.Y.'nin (21) ise Şırnak'ta asker olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.
Savcılıktaki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen, kendilerine iftira atıldığını belirten ve M.K.'yi hiç tanımadıklarını söyleyen şüpheliler, basın mensuplarına görünmemek için yangın merdiveninden çıktı.

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.