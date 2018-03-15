Liseli kıza cinsel istismarla suçlanan 3 şüpheli serbest kaldı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, lise öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kırsal Esençay Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi M.K.'ya (15), yaklaşık 6 ay önce 4 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı suçlaması üzerine Karacasu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olay hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İ.G. (23), belediyede taşeron işçi olarak çalışan M.O. (30) ve A.K. (21), savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Aranan diğer şüpheli M.Y.'nin (21) ise Şırnak'ta asker olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.
Savcılıktaki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen, kendilerine iftira atıldığını belirten ve M.K.'yi hiç tanımadıklarını söyleyen şüpheliler, basın mensuplarına görünmemek için yangın merdiveninden çıktı.
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