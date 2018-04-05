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Liseli Nihan'a çarpan sürücüye hapis istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Nihan Eren'e (16) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Tahsin Ö.

Liseli Nihan'a çarpan sürücüye hapis istendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Nihan Eren'e (16) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Tahsin Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak'tan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde geçen yıl 9 Haziran'da Tahsin Ö. yönetimindeki 07 JA 169 plakalı otomobil önce bir araca, ardından kaldırımda yürüyen Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nihan Eren'e çarptı. Ağır yaralanan Nihan Eren, Manavgat Devlet Hastanesi'nde 3 gün yoğun bakımda kaldı, ancak beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Nihan Eren'in böbrekleri, korneası ve karaciğerini organ bekleyen 5 hastaya bağışladı. Nihan Eren'e çarpan otomobil sürücüsü Tahsin Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer araç sürücüsü ise ifadesi sonrası serbest kaldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın ardından hazırlanan iddianame, Manavgat 4'üncü Asliye Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sürücü Tahsin Ö.'nün ifadesinde olay günü sağ şeritte seyir halinde olduğunu, önünde bulunan otomobilin birden durarak sola dönmek için sinyal verdiğini ve kendisinin de direksiyonu sağa kırdığını, önündeki siyah renkli otomobile sol taraftan çarptığını ve ardından da parkın köşesindeki Nihan Eren'e çarptığını söylediği belirtildi.
İddianamede, olayın ardından tutulan trafik bilirkişi raporunda Tahsin Ö.'nün dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli ve tam kusurlu olduğu şeklinde tespit yapıldığı kaydedildi. Kazayla ilgili tanıkların da benzer ifadeleri kullandığı belirtilen iddianamede, sürücü Tahsin Ö.'nün, şikayetçi ve tanık ifadeleri, şüpheli ifadesi kaza tespit ve bilirkişi raporları incelendiğinde tam kusurlu olduğu aktarıldı. İddianamede, Tahsin Ö.'nün 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Liseli Nihan'a çarpan sürücüye hapis istendiLiseli Nihan'a çarpan sürücüye hapis istendi

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