Liseli Samet, öldürülen annesine özlem notu bırakıp intihar etti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da lise öğrencisi Samet U. (16), 2 yıl önce dayısı tarafından öldürülen annesine, 'Seni özledim anne. Seni o kadar özledim ki asla unutamadım canım annem' yazılı not bırakıp intihar etti.
Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Osman U., lise ikinci sınıf öğrencisi oğlu Samet U.'nun odasının sabah kilitli olduğunu fark etti. Oğlunun kapıyı açmamasından şüphelenen Osman U., kapıyı kırıp girdiği odada Samet U.'yu iple boynundan ranzaya asılı halde buldu. Babanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Samet U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Samet U.'nun cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
ANNESİNE NOT BIRAKTI
Samet U.'nun annesi Aysun U.'ya hitaben 'Seni özledim anne. Seni o kadar özledim ki asla unutamadım canım annem' yazılı not bıraktığı öğrenildi. Samet U.'nun annesinin 22 Temmuz 2016'da şizofren olduğu iddia edilen dayısı Ramazan A. tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü, babası Osman U.'nun da aynı saldırıdan yaralı kurtulduğu belirtildi.
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