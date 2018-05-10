Liseli Selinay, deniz manzarasını izlerken kayalıklara düşmüş

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kaybolduktan 2 gün sonra kayalıklarda yaralı bulunan lise öğrencisi Selinay Dilara G. (17) deniz manzarasını izlerken başının dönmesi sonucu kayalıklardan düştüğünü, sesini kimseye duyuramadığını söyledi.

Geçen pazartesi günü evden okula gitmek için çıkan Selinay Dilara G., akşam eve dönmedi. Ailesi, kızlarının kayıp olduğunu polise bildirdi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince özel bir ekip kuruldu. Ekipler, genç kızın bulunması için il genelindeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2 gün süren incelemeler sonucunda genç kızın Değirmenağzı istikametine giden görüntüleri elde edildi. Arama çalışmalarına Değirmenağzı bölgesinde ağırlık verilirken, 'Stano' isimli köpekle arama yapıldı. Dün öğleden sonra kayalıkların yakınında Selinay Dilara G.'nin okul çantası bulundu. Genç kızın kayalıklardan düşmüş olabileceği şüphesi üzerine aşağıya inen ekipler, Selinay Dilara G.'yi yaralı halde buldu. Polis memurları, soğuk nedeniyle üşüyen genç kızın üzerini kendi mont ve kazaklarıyla örttü. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kayalıklardan çıkartılması mümkün olmayan genç kız, Sahil Güvenliğe ait bot ile alınarak Kozlu Limanı'na götürüldü. Buradan ambulansa alınan Selinay Dilara G., Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde düşmenin de etkisiyle yaralanmalar meydana gelen Selinay Dilara G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı halde 2 gün boyunca aç susuz kayalıklarda yaşam mücadelesi veren genç kızın ailesi, kızlarının yaşadığı haberini alınca sevinç gözyaşları döktü.

2 GÜN AÇ VE SUSUZ YARDIM BEKLEMİŞ

Selinay Dilara G.'nin ilk ifadesinde deniz manzarasını izlerken başının döndüğünü, dengesini kaybederek kayalıklardan düştüğünü, yardım amacıyla bağırdığını, ancak sesini duyuramadığını söylediği ileri sürüldü. Genç kızın antidepresan haplar kullandığı öğrenildi.

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