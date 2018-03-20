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Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Almanya'nın Berlin şehrinde 6 Mart’ta düzenlenen "VEX Robotics" yarışmasında, İstanbul’da yer alan özel bir lisenin Vex Robotics Kulübü öğrencileri, büyük bir başarı elde ettiler. Yarışmada lisenin 2 ayrı kampüsünden katılan “Orion” ve “Eagle” takımları, Alman takımlarına karşı finalde birlikte ittifak kurarak “Turnuva Şampiyonluğu (Tournament Champion)”nu kazandılar.

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Eagle takımı mentörü Özcan Tezcan eşliğindeki öğrenciler Kerem Rüştü Demirel, Metin Berk Deniz, Kaan Gül ve Sertan Furkan Cengiz turnuva şampiyonluğuna ortak olurlarken; Orion takımı mentörü Tuğba Esim Yurdagül eşliğindeki Arda Aygün, Berke Aygün, Ahmet Eray Karadağ, Alper Çelebioğlu, Selin Demir ve Buse Temizsoy adlı öğrenciler ise turnuva şampiyonluğu yanısra "Robot Becerileri Ödülü (Robot Skills Award)” ile “Mükemmeliyet Ödülü (Excellence Award)”nü de almaya hak kazandılar. Böylelikle turnuvadaki tüm ödüllere sahip olarak Türkiye’yi başarıyla temsil etmiş oldular.

Turnuva dönüşü hem uçakta hem de okullarında büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan takımlar, çeşitli etkinliklerle başarılarını kutladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin VEX Robotics eagle

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