Liselilerin 5 TL'sini gasp edenlere 9'ar yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yollarını kestikleri lise öğrencileri E.N.Y., H.K. ve O.A.'dan bıçak göstererek 5 TL gasp eden Yunus K. (23) ile Yusuf E. (22), mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesine karşın ilk celsede 9'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 25 Kasım 2017'de merkez Palandöken ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Yunus K. ve Yusuf E., Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri E.N.Y., H.K. ve O.A.'yı öğle yemeği sonrası okullarına dönerken yanlarına çağırdı. Yusuf E. "Herkes 2 TL versin" diyerek her üçü de 15 yaşında olan liselilerden para istedi. Öğrencilerden E.N.Y., "Ben gidip okuldan parayı alayım" diyerek yanlarından ayrıldı. İddiaya göre E.N.Y.'nin gelmemesi üzerine şüpheliler H.K. ve O.A.'nın üzerlerini aramak istedi. Yusuf E., öğrencileri korkutmak amacıyla elindeki bıçağı yere sapladı. Liseliler, Yusuf E. ve Yunus K.'ya ceplerindeki toplam 5 lirayı verdi. Öğrencilerin şikayeti üzerine Yusuf E. ve Yunus K. tutuklanarak cezaevine kondu. İki arkadaş hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DAvanın ilk celsesinde mağdur çocuklar ile tutuklu sanıklar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Yusuf E. ile Yunus K., hava soğuk olduğu için E.N.Y., H.K. ve O.A.'dan otobüse binmek için borç istediklerini söyledi. Bıçağı onlara göstermediklerini öne süren sanıklar, mağdurların zararlarının aileleri tarafından giderildiğini bildirdi.

E.N.Y., H.K. ve O.A. duruşmada iki sanıktan da şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, ilk celsede Yunus K. ile Yusuf E.'yi, H.K. ve O.A.'ya karşı 'nitelikli yağma' suçundan önce her bir mağdur için 12'şer yıl olmak üzere 24'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Gasp edilen paranın miktarının düşük olması nedeniyle cezayı iki sanık için 12'şer yıla düşürüldü. Sanıkların, mağdurların zararlarını gidermiş olmasını dikkate alan heyet, iki sanığı ayrı ayrı 6'şar yıl hapis cezasına mahkum etti. İki sanık E.N.Y.'ye karşı 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 3'er yıl hapis cezası çarptırıldı. Heyet, toplam 9'ar yıl hapis cezasına mahkum edilen Yusuf E. ve Yunus K.'ya iyi hal indirimi uygulamadı. İki arkadaşın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.