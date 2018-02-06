Liselilerin bilgisayar oyunu kavgası cinayetle bitti

Esenyurt’ta iki liseli gencin bilgisayar oyunu yüzünden başlayan kavgası, cinayetle bitti.
Olay önceki akşam Esenyurt İstiklal Mahallesi’ne meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi ve mahalle arkadaşı R.A. ile Yunus Emre Şahin, internet kafede oynadıkları online bir oyun nedeniyle tartışmaya başladı. Oyundaki tartışma internet üzerinden küfürleşmeye kadar büyüdü. Yaşanan küfürlü tartışma nedeniyle kavga etme kararı alan ikili buluştu. Buluşmada yumruklaşan ikiliden R.A., yanında getirdiği bıçağı Yunus Emre Şahin’in boğazına ve koluna sapladı. Olay yerinden kaçarak bir markete sığınan Şahin, yardım istedi. Kan kaybeden Şahin bir süre sonra olduğu yere yığıldı. Çevredekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
16 yaşındaki R.A. olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlediği cinayeti polislere anlatan R.A., olaydan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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