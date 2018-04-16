Lokanta ile yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde Ticaret Borsası binasındaki bir lokantada yangın çıktı. Yangında, lokanta büyük hasar görürken, müdahale sırasında alevlerin sıçradığı itfaiye aracı da kısmen yandı.
Bugün öğlen saatlerinde, Karacabey- Bandırma Karayolu'ndaki Karacabey Ticaret Borsası binasında faaliyet gösteren Osman Asa'ya ait lokantanın mutfak bölümünde henüz belirleneyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de rüzgarın ters yönden esmesi nedeniyle alevlere maruz kaldı. BUSKİ’nin su tankerinin yardımıyla söndürülen itfaiye aracında hasar oluştu. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da söndürme çalışmalarını yakından izleyerek bilgi aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın dolayısıyla lokantada büyük hasar oluştu. Ayrıca borsa binasında bu akşam yapılması planlanan MHP Genişletilmiş İlçe Divan toplantısının da yangın nedeniyle ertelendiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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