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Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

5 öğrenci yemek siparişi verip "Paramız yetmiyor ama 2 lahmacun da siz ekleyebilir misiniz? "diye not yazdı. Lokanta sahibinin verdiği cevap günün konusu oldu.

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Sosyal medya, 5 üniversite öğrencisinin yemek siparişinde yazdığı nota büyük bir jestle karşılık veren lokantacıyı konuşuyor. Paraları olmadığı için yemek siparişinde, 'Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var) mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı istiyoruz' notunu yazan öğrencilere lokanta sahibi olumlu yanıt verdi.

'TATLI DA BENDEN OLSUN'

Öğrencilerin siparişine ek olarak fazladan 7 lahmacun ve her biri için tatlı gönderen lokanta sahibi siparişlerin üzerine, 'Benim oğlum da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar' şeklinde cevap verdi. Nota yüzlerce yorum gelirken, lokanta sahibi 'Öğrencilerin babası' ilan edildi.

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Anahtar Kelimeler:
lahmacun yemek siparişi

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
İŞTE BU ADAM GİBİ ADAM DOĞRU BİZİMDE EVLATLARIMIZ BAŞKA İLLERDE ÖĞRENCİ OLABİLİR ALLAH RAZI OLSUN KESENE HALİL İBRAHİM BEREKETİ VERSİN İNŞAALLAH
Allah razı olsun, iyi insanlar olmasa bu hayat çekilir mi?
ufak bir maliyetle paha biçilemez bir jest yapmış,
helal olsun sana
Allah emsalinizi çoğaltsın...Aslımız işte tam da bu bizim ... yok edilmeye , unutturulmaya çalışılan geldiğimiz gelenek bu...Teşekkür ediyoruz lokantacı kardeşimize...
Bir tarafta memleketi yiyenler , diğer tarafta engin gönüller.Iste güzel ülkemin hali
İnsanlık başka birşey keşke hep böyle olsak...
İşte insanlık bu.
çok duygulandım insanlık ölmemiş bu ruh istanbulu feth eden ruh .
gözlerim doldu, bizde öğrenciliğimizde böyle zor zamanlar yaşamıştık 2008 de pilav yoğurt ve ıspanak hepsi tek tabakta 6tl idi veremezdik.makarna ve omlete talim ederdik.
memleketin böyle çok insanlara ihtiyacı var
Bu memleketi ayakta tutacak kişiler Esnaflardır. Esnafın kıymetini bilin Allah rızası için Esnafın derdine haykırışına kulak verin. Esnaflık biterse bu memlekette herşey biter. Allah Esnaf olanlara güç versin. Sabır versin.
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