Lokantada dehşet saçan kayınpedere 43 yıl hapis cezası

Bursa’da kızı ve damadının sıkıntılarını konuşmak için görüşmeye gittiği lokantada dünürünü ve damadını silahla yaralayan, damadının kardeşinin ise ölümüne neden olan kayınpeder hakkında karar verildi. Kızgın kayınpeder Selahattin Can, 43 yıl hapis cezası aldı.

Bursa’da kızı ile damadının arasındaki ailevi sebeplerden dolayı konuşmak için gittiği lokantada damadı Rıdvan Anaşin (28) ile dünürü İbrahim Anaşin’i (54) yaralayan, damadının kardeşi 19 yaşındaki Emirhan Anaşin’in ise ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen 45 yaşındaki Selahattin Can ile yakınlarının yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, öfkeli kayınpeder Selahattin Can’ı, Emirhan Anaşin’i öldürmek, dünürü İbrahim Anaşin’i öldürmeye teşebbüs suçlarından önce çifte müebbet, sonra damadı Rıdvan Anaşin’i yaralamakla birlikte toplam 43 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 2016 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, Rıdvan Anaşin, 6 ay önce evlendiği Çimen Anaşin ile anlaşamayarak ayrılmak istediğini söyledi. Bu sebepten dolayı iki aile arasında başlayan anlaşmazlık sebebiyle Çimen Anaşin, bir mektup bırakarak, baba ocağına döndü. Bunun üzerine Selahattin Can, konuşmak amacıyla yanına akrabalarını alarak damadının lokantasına gitti. Pide salonunda taraflar konuşurken, tartışmanın büyümesiyle silahını çeken kayınpeder Selahattin Can, Rıdvan, Emirhan ve İbrahim Anaşin’i yaraladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emirhan Anaşin (19), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin Can, Serkan Akbaba, Hasan Can (28) ve Alper Can (27) tutuklanırken, Hüseyin Can (28), Yunus Can ve B.C. (17) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan yargılamalar sonrasında Serkan Akbaba, Hasan Can ve Alper Can, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan sanıklar hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Selahattin Can, çıktığı ilk duruşmasında “Kızım ile damadım arasındaki sıkıntılar ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerdi. Olay günü konuşmak için onların iş yerine gittik. Benim üzerimdeki silahtan kimsenin haberi yoktu. İbrahim ve oğullarının ellerinde bıçak olduğu için o anda korktum. Silahı çektim. Aldığım darbeler sonucunda ortada kaldım. Diğer sanıklar ‘amca yapma’ diye bağırıyordu. Silahla önce yere, sonra hedef gözetmeden ateş ettim. Karşı tarafın başı sağolsun, pişmanım” şeklinde ifade vermişti.

Yapılan yargılamalar sırasında serbest bırakılan Serkan Akbaba, Hasan Can ve Alper Can ile tutuksuz sanıklar Hüseyin Can, Yunus Can ve B. C., olay yerine konuşmak için gittiklerini, Selahattin Can’ın üzerindeki silahtan haberi olmadıklarını söylemişlerdi.

Karar duruşmasında Sebahattin Can, daha önce verdiği savunmalarını tekrar etti, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Olay sırasında oğlu Emirhan Anaşin’i kaybeden İbrahim Anaşin ile damat Rıdvan Anaşin, şikayetlerinin devam ettiğini söylediler.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Sebahattin Can’a, önce çifte müebbet verdi. Daha sonra Emirhan Anaşin’i öldürmek suçundan iyi hal uygulaması sonucu cezasını 25 yıla, dünürü İbrahim Anaşin’i öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl, damadı Rıdvan Anaşin’i de yaralamak suçundan 7 yıl 6 ay, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 43 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Serkan Akbaba, Alper Can, Bilal Can’ın aldıkları hapis cezalarında hükmün geri bırakılmasına karar verilirken, Hasan Can’a ise 10 ay hapis cezası verildi.