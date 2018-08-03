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Lokantada gaz kaçağından yangın çıktı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen, Suriyelilerin işlettiği lokantada gaz kaçağından çıkan yangında, 3 çocuk ile 2 çalışan yaralandı.

Lokantada gaz kaçağından yangın çıktı: 5 yaralı

Süleyman EKİN-Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen, Suriyelilerin işlettiği lokantada gaz kaçağından çıkan yangında, 3 çocuk ile 2 çalışan yaralandı.
Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki Suriyelilerin işlettiği lokantada, saat 14.00 sıralarında, gaz kaçağından yangın çıktı. Ruhsatsız olduğu için mühürlenen; ancak mührü kırılarak, işletilmeye devam edilen lokantada, müşteriler olduğu sırada çıkan yangında, 3 çocuk ile 2 çalışan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı ambulansla çeşitli hastanelere götürdü.
Lokantanın bitişiğindeki market sahibi Kenan Pala, "Lokantanın zaten ruhsatı yoktu. Defalarca Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve zabıta geldi. Hatta en son mühürlediler; ama mührü kırıp, girdiler" dedi. Bacası olmayan iş yerinin işletildiğini kaydeden Pala, "Sözde döner, ızgara satıyorlar. Sabahtan beri yoğun gaz kokusu vardı" diye konuştu.
Lokantanın üzerinde evi bulunan Özlem Alatay ise "Burayı Suriyelilere döner salonu olarak verdiler. Bacası yoktu. Dükkan sahibi de bu binayı yapan müteahhit. Her gün şikayet ettim. Çok şikayet ettim. Kimse sesimi duymadı. Dün akşam bile komşuma kötü gaz kokusu geldiğini söyledim. 'Benim çocuklarım zehirlenecek' dedim. Bu binayı yapan müteahhitten de şikayetçiyim. İllaki birinin ölmesi mi lazım? Yazık günah" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, görevlilerin çalışmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol, tekrar açıldı.

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Lokantada gaz kaçağından yangın çıktı: 5 yaralıLokantada gaz kaçağından yangın çıktı: 5 yaralıLokantada gaz kaçağından yangın çıktı: 5 yaralıLokantada gaz kaçağından yangın çıktı: 5 yaralı

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