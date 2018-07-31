Lokantadaki kavgaya 3 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, lokantada çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili K.Y. (15) ile babası Erol Albayrak (34) ve onun arkadaşı Bekir Sağlık tutuklandı. Albayrak, adliyeye getirilirken, gazetecilerin 'Niçin saldırdınız?' sorusu üzerine ''Küfür etmeseydi şimdi yaşayacaktı'' dedi.

Olay, geçen pazar günü saat 14.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak'ta bulunan lokantada meydana geldi. Musa Yıldız'a (40) ait lokanta yakınlarında motosikletiyle gezen K.Y., iddiaya göre, iş yeri çalışanları tarafından gürültü yapıp, müşterileri rahatsız ettiği öne sürülerek, dövüldü. Nüfus kaydı halasının üzerinde bulunan K.Y., dayak yedikten sonra balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın (34) yanına gidip, durumu anlattı. Bunun üzerine Albayrak, arkadaşı Bekir Sağlık ve oğluyla birlikte ellerinde tüfek ve sopalarla lokantaya geldi. Burada çıkan kavgada Albayrak, çuvalın içindeki av tüfeğini çıkarıp, iş yeri sahibi Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci (39), Ahmet Altan (28), Umut Avcı (17) ve Bekir Taha Yılmaz'ın (17) üzerine ateş açtı. 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, lokantanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülere göre, K.Y., olaydan yaklaşık yarım saat önce lokanta çalışanı tarafından iş yerinin arka kısmında boğazının sıkılıp, dövülüyor. K.Y., daha sonra babası Erol Albayrak ve onun arkadaşı Bekir Sağlık ile ellerindeki sopalarla iş yerine geliyor. K.Y., elindeki sopayla sırtı dönük garsona saldırıyor. Karşılıklı çıkan sopalı kavga, iş yerinin dışına taşıyor. Albayrak da kavga sırasında çuvalın içindeki tüfeği çıkarıp, ateş açıyor. Bunun üzerine iş yeri sahibi ve çalışanlar kaçışmaya başlıyor. Yaralanan iş yeri sahibi ise yere yığılıyor.

'10 KİŞİ BİR ÇOCUĞU DÖVÜYOR'

Olay sonrası kaçan şüpheliler Erol Albayrak, K.Y. ve Bekir Sağlık polis merkezine giderek, teslim oldu. K.Y., 18 yaşından küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Niçin saldırdınız?' sorusu üzerine Erol Albayrak, ''Küfür etmeseydi şimdi yaşayacaktı. 10 kişi bir çocuğu dövüyor'' dedi. Bekir Sağlık da ''Herkesin küfür ettiği yanına kalmayacak. Adam olsun, adam gibi yaşasın. Küfür ettiği için bunlar oldu. Öyle herkesin namusu yerinde değil oğlum'' diye konuştu.

Erol Albayrak, K.Y. ve Bekir Sağlık, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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