Lokum kutusunun altına uyuşturucu gizleyen 4 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, lokum kutusunun altına metamfetamin gizleyen 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, kente kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen ekipler, S.Y. (36), H.A. (34), R.K. (34) ve M.K.'yi (32) gözaltına aldı. Operasyonda, kargoyla gelen lokum kutusunun altına gizlenen 37 gram metemfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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