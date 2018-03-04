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Londra’da patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da Romford bölgesinde patlama meydana geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge güvenlik kordonuyla çevrelendi. Polis olayın terör saldırısıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

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