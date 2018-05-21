Lösemi hastası kadın evinde ölü bulundu

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde, lösemi hastası Hülya Çakmak (51), evinde ölü bulundu.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi 19'uncu Sokak'ta bulunan Belkent Evleri’nin ikinci katındaki dairede oturan lösemi hastası Hülya Çakmak’tan bu sabah haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Ayvalık Altınova Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Kısım Amirliğine bağlı ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları ikinci kattaki eve camı kırarak girdiklerinde, Çakmak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Hülya Çakmak’ın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum