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'LÖSEV' adını kullanarak dolandırdılar: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

ANKARA, İzmir, Mersin ve Antalya'da vali ve belediye başkanlarının ismini kullanarak Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) adına yardım topladıklarını söyleyip, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

'LÖSEV' adını kullanarak dolandırdılar: 4 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANKARA, İzmir, Mersin ve Antalya'da vali ve belediye başkanlarının ismini kullanarak Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) adına yardım topladıklarını söyleyip, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, LÖSEV için yardım topladıklarını iddia eden bir grubun vatandaşları dolandırdığı şikâyeti üzerine inceleme başlattı. Mahkeme kararıyla telefonları dinlemeye alınan şüphelilerin, İstanbul'da faaliyet gösterdiği, ülke genelinde iş yeri ve şirket sahiplerini arayıp çete halinde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ağırlıklı Ankara, Mersin, Antalya ve İzmir'de dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin, M.T., M.Y., M.S. ve M.Ş.E. olduğu tespit edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeterli delilin toplanmasının ardından dün İstanbul'da yapılan operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Antalya'ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesapları incelemeye alınırken, dolandırıcılığın boyutunun bu incelemenin ardından belirleneceği belirtildi.
DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ
Polis, çetenin çalışma yöntemini de deşifre etti. Şüphelilerin, telefonla ulaştıkları iş yeri veya şirketlere 'Valilik Özel Kalem Müdürlüğünden vali veya vali yardımcısı adına, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünden de belediye başkanı veya başkan yardımcısı adına' aradıklarını, yardıma muhtaç çocukların tedavilerinin yapılması amacıyla yardım topladıklarını, az miktarda eksikleri kaldığını, valilik ve belediye başkanlığı adına destek beklediklerini söyledikleri kaydedildi. Şüphelilerin, LÖSEV başta olmak üzere diğer yardım dernekleri adına açtıkları hesap numaralarını vatandaşlara verdikleri ve havale yoluyla bu hesaplara para aktarılmasıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

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'LÖSEV' adını kullanarak dolandırdılar: 4 gözaltı'LÖSEV' adını kullanarak dolandırdılar: 4 gözaltı

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