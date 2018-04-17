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LPG deposu patlayan otomobil küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapalı bir otoparkta park halindeyken LPG deposu patlayan otomobil yanarak küle döndü.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapalı bir otoparkta park halindeyken LPG deposu patlayan otomobil yanarak küle döndü.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 F 6365 plakalı otomobil park halindeyken bir anda LPG deposu patladı. Deponun patlaması sonucu otomobilin motor kısmı alev aldı. Giderek büyüyen yangında otomobil ateş topuna döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Otoparkın 4’üncü katında bulunan otomobile ulaşmak için itfaiye aracının merdivenini kullanan ekipler araçtaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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