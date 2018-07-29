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LPG'li otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'de yolda giden bir otomobil, elektrik aksanında meydana gelen arıza sonucu yol ortasında alev alarak yandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de yolda giden bir otomobil, elektrik aksanında meydana gelen arıza sonucu yol ortasında alev alarak yandı. Olay, dün Fatih Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. LPG'li bir otomobilden dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı. Aracın sürücüsü kapıyı açarak kendisini dışarıya atarken, çevrede bulunanlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan araç, itfaiyenin müdahalesine rağmen metal yığınına döndü. Yangını söndürme çalışmaları sırasında caddede trafik bir süre kilitlendi.

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