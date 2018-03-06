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LPG’li otomobil Uludağ Yolu’nda alev alev böyle yandı...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:23 | Son Güncelleme

Bursa’da Uludağ yolunda seyir halindeki LPG’li otomobil alev topuna döndü.

LPG’li otomobil Uludağ Yolu’nda alev alev böyle yandı...

Bursa’da Uludağ yolunda seyir halindeki LPG’li otomobil alev topuna döndü. Araç sahibi ve çevredekilerin çaresizliği ise kameraya yansıdı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alacahırka Mahallesi’nde dün gece yaşandı. Seyir halindeki otomobil bir anda stop ederek durdu. Yoğun duman çıkmaya başlayan otomobilden sürücü ve yanındaki arkadaşı kendilerini hızlı şekilde dışarı atarak yara almadan kurtulmayı başardılar. Bu sırada otomobilin sürücüsü, ’’ Yangın tüpü yok mu? ’’diye bağırarak koşmaya başladı. Otomobil kısa süre sonra bir anda alev topuna dönüşerek yanmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlardan birisi otomobilini kenara çekip itfaiye ekiplerini aradı. Sinir krizi geçiren otomobil sürücüsünü ve yanındaki arkadaşını sakinleştirmek çevredeki vatandaşlara kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen otomobilin sürücü sinir krizi geçirirken bir yandan da onu sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara, ’’Abi daha öncede yandığı ve tekrar yanıyor. Çatır çatır yanıyor abi. Yandı gaz yandı.’’ dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yanan otomobil ile ilgili araştırma başlattı.

LPG’li otomobil Uludağ Yolu’nda alev alev böyle yandı...

LPG’li otomobil Uludağ Yolu’nda alev alev böyle yandı...

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