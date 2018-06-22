HABER

LPG'li otomobilde çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. LPG'li otomobil patlama riskine karşı korku yaratırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Fethiye Devlet Hastanesi'ne eşini ve çocuğunu getiren Halil Duran, 48 HT 903 plakalı otomobilini kurum yakınına park etti. Bir süre sonra araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar yangını itfaiye ve polise bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. LPG'li otomobil patlama riskine karşı korku yaratırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki esnaflardan Berat Büyüksolak, Ne olduğunu anlamadık. Alevler bir anda aracı sardı. Tüm çabalara rağmen aracın büyük bir bölümü yandı. Araçta insanın olmaması tek sevindirici durum dedi.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Almanları dolandıran çetenin para kasası yakalandıAlmanları dolandıran çetenin para kasası yakalandı
Yaşlı adamları 'eş bulma' vaadiyle dolandıranlar yakalandıYaşlı adamları 'eş bulma' vaadiyle dolandıranlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.