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Lübnan'da Türk bayrağına basan Suriyeli, Adana'da tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

LÜBNAN'da Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyaya paylaştığı belirlenen Suriye uyruklu Said Hacı Hüseyin (25), Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalandı.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- LÜBNAN'da Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyaya paylaştığı belirlenen Suriye uyruklu Said Hacı Hüseyin (25), Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalandı. Lübnan'da 2014 yılındaki nevruz gösterileri sırasında Said Hacı Hüseyin, bir minibüsün basamaklarına serdiği Türk bayrağının üzerine basarak verdiği pozu, sosyal medyada paylaştı. O dönemde kısa sürede yayılan fotoğraf, büyük tepki gördü. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hüseyin'in 2015'te Adana'nın Ceyhan ilçesine yerleşip su dağıtıcısı olarak çalışmaya başladığını belirledi. Bunun üzerine Said Hacı Hüseyin'in çalıştığı iş yerine baskın yapan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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