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Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te lüks araç çalan 4 kişilik çete polisin yaptığı operasyon ile çökertildi.Gaziantep’te farklı tarihlerde 2 adet lüks otomobilin çalınması üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri harekete geçikti.

Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

Gaziantep’te lüks araç çalan 4 kişilik çete polisin yaptığı operasyon ile çökertildi.
Gaziantep’te farklı tarihlerde 2 adet lüks otomobilin çalınması üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri harekete geçikti. Otomobillerin bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, yaptıkları araştırma ve çalışmalar neticesinde, çalıntı araçların Şehitkamil İlçesi Sinan Köyünde bulunan bir çiftlik evinde gizlendiği tespit etti. Çiftlik evine yapılan operasyon neticesinde, 4 şüpheli şahıs gizledikleri çalıntı araçlarla birlikte yakalanarak göz altına alındı. Lüks araçlar, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.
Olaylara karıştıkları tespit edilen H.O. , D.Ö. , B.Y. ve M.Y. isimli şüpheli şahıslar ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

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